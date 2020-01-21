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رياضة

أهلي 2000 يفوز على منشأة ناصر 3- صفر وديًّا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٠، على ضيفه فريق منشأة ناصر، بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء ودي أقيم بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق محمد حسام «ميدو»، ومحمد هاني «بكار»، والعربي جمال.

الأهلي خاض المباراة في ظل تجهيزاته لاستئناف مسابقة دوري منطقة القاهرة، التي لم يتم تحديد موعد مبارياتها المقبلة حتى الآن.

ويستعد «أهلي ٢٠٠٠» لاستئناف مبارياته في بطولة المنطقة، التي يتربع على صدارة ترتيب مجموعته فيها برصيد ٣٣ نقطة، جمعها من ١١ فوزًا متتاليًا، مسجلًا ٥٣ هدفًا مقابل أربعة أهداف سكنت مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًّا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًّا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.

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