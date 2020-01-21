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أخبار العالم

أول وزيرة دفاع عربية.. مفاجآت كبرى في تشكيل حكومة لبنان

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، تشكيل حكومته بعد انتظار ومداولات استمر 33 يوما.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، جاء تشكيل الحكومة كالتالي:

- زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع
- ناصيف حتي وزيرا للخارجية والمغتربين (بدلا من جبران باسيل)
- غازي وزني وزيرا للمال
- محمد فهمي وزيرا للداخلية والبلديات
- ريمون غجر وزيرا للطاقة والمياه
- طلال حواط وزيرا للاتصالات
- راوول نعمة وزيرا للاقتصاد والتجارة
- ماري كلود نجم وزيرة للعدل
- ميشال نجار وزيرا للاشغال العامة والنقل
- عماد حب الله وزيرا للصناعة
- حمد حسن وزيرا للصحة العامة
- عباس مرتضى وزيرا للزراعة والثقافة
- لميا يمين وزيرة للعمل
- طارق المجذوب وزيرا للتربية
- منال عبد الصمد وزيرة للاعلام
- رمزي مشرفية وزيرا للسياحة والشؤون الاجتماعية
- غادة شريم وزيرة للمهاجرين
- دميانوس قطار وزيرا للبيئة والتنمية الإدارية
- فارتيني أوهانيان وزيرة للشباب والرياضة

وقال حسان دياب في كلمة له إن "المتظاهرين وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية..استندت إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة، ووضعت معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة".

وأضاف: "أحيي الانتفاضة التي دفعت نحو انتصار لبنان، وسنعمل على وضع قانون جديد للانتخابات".

وأكد أن الحكومة اللبنانية هي حكومة اختصاصيين، "نتعهد باستعادة الأموال المنهوبة.

 وفي المقابل، اندلعت احتجاجات شعبية في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على تشكيل الحكومة اللبنانية قبل  أن يخرج بكامله إلى العلن.

وقطع المحتجون بعد الطرقات في عدد من المناطق، فيما توافد آخرون إلى مدخل البرلمان في وسط العاصمة بيروت.

ويرفض المحتحجون مبدأ المحاصصة الذي يقوم عليه تشكيل الحكومة الجديد، مثل سابقاتها، وهو ما يرفضه الحراك.

كما تجمع متظاهرون في ساحة النور في طرابلس وفي البقاع.

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