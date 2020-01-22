توقف عن تناولها فورا .. أطعمة تعيق إفراز هرمون الغدة الدرقية





ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أهم الأطعمة التى تقلل من أفراز هرمون الغدة الدرقية بشكل سليم.





- الصويا

يعد فول الصويا من الأطعمة المفيدة بشكل كبير لجسم الأنسان، ولكنه يحتوى على مادة الايسوفلافون التى يمكن أن تعيق إفراز هرمون الغدة الدرقية بشكل منتظم وثابت.





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- الخضراوات صعبة الهضم

يمكن للخضراوات صعبة الهضم مثل البروكلى والقرنبيط أن تسبب فى منع الغدة الدرقية من إفراز هرمونها بشكل طبيعى للأشخاص الذين يعانوا من قصور فى الغدة الدرقية.





- الجلوتين

يمكن للجلوتين أن يسبب أضطرابات للجهاز الهضمى، والذى يمكن أن يؤدى إلى ألتهاب الأمعاء الدقيقة والتدخل فى إفراز هرمون الغدة الدرقية بشكل مناسب وصحى.





- القهوة

يمكن عند تناول القهوة بشكل مفرط أن تؤدى إلى بطئ إفراز هرمون الغدة الدرقية والذى يؤثر بالسلب على صحة الأنسان.





يعانى العديد من الأشخاص من قصور الغدة الدرقية، وتصبح لا تستطع أن تعمل بالقدر الكافى لصنع ما يكفى من هرمون الغدة الدرقية لوظائف الجسم الطبيعية .