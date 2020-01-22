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مرأة

توقف عن تناولها فورا .. أطعمة تعيق إفراز هرمون الغدة الدرقية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:30 ص
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
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نهى هجرس
يعانى العديد من الأشخاص من قصور الغدة الدرقية، وتصبح لا تستطع أن تعمل بالقدر الكافى لصنع ما يكفى من هرمون الغدة الدرقية لوظائف الجسم الطبيعية .

ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أهم الأطعمة التى تقلل من أفراز هرمون الغدة الدرقية بشكل سليم.

- الصويا
يعد فول الصويا من الأطعمة المفيدة بشكل كبير لجسم الأنسان، ولكنه يحتوى على مادة  الايسوفلافون التى يمكن أن تعيق إفراز هرمون الغدة الدرقية بشكل منتظم وثابت.

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- الخضراوات صعبة الهضم
يمكن للخضراوات صعبة الهضم مثل البروكلى والقرنبيط أن تسبب فى منع الغدة الدرقية من إفراز هرمونها بشكل طبيعى للأشخاص الذين يعانوا من قصور فى الغدة الدرقية.

- الجلوتين
يمكن للجلوتين أن يسبب أضطرابات للجهاز الهضمى، والذى يمكن أن يؤدى إلى ألتهاب الأمعاء الدقيقة والتدخل فى إفراز هرمون الغدة الدرقية بشكل مناسب وصحى.

- القهوة
يمكن عند تناول القهوة بشكل مفرط أن تؤدى إلى بطئ إفراز هرمون الغدة الدرقية والذى يؤثر بالسلب على صحة الأنسان.
 

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