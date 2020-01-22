فرصة.. اشترى iPhone 6 Plus بـ 2350 جنيها فقط

امتلاك هاتف بشاشة كبيرة من إصدارات آيفون الشهير حلم للملايين حول العالم، فهو الهاتف الأكثر شهرة فى الـ 13 عامًا الأخيرة، من حيث المواصفات والأداء السلس، إلا أن السعر المرتفع يعيق عشاق التفاحة الفاخرة لإمتلاك منتجاتها، ولكن الفرصة مازالت متاحة للحصول على هاتف iPhone 6 Plus بـ 2350 جنيه فقط.





وبحسب فون آرينا التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6 Plus سعة 16 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 150 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 2350 جنيه مصري.





ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصة ايباى للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2014 من قبل آبل الأمريكية.





ويقدم iPhone 6 Plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة، مع بطارية عملاقة سعة 2750 ميللى أمبير، وميزة 3D Touch displa، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 8ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 1.2 ميجابيكسل.





ويعمل الهاتف بمعالج Apple A8 ثنائي النواة 1.4 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 1 جيجابايت، وبدون إضافة كارت ذاكرة خارجية.





ويمكنك شراء هاتف iPhone 6 Plus من منصة إيباي عبر هذا الرابط



