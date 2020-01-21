نقابة أطباء المنيا تصدر بيانها الثالث بشأن حادث طبيبات الكريمات

أصدرت نقابة الأطباء بالمنيا بيانها الثالث بشأن حادث الطبيبات بالكريمات والذي أسفر عن وفاة 3 طبيبات وسائق الميكروباص أعلنت فيه تقدم المستشار القانوني لنقابة أطباء المنيا بشكوى أمام النائب العام حملت رقم 3663 لسنة 2020 ضد وزيرة الصحة ومساعد الوزير لشئون المبادرات و الطاقم الإداري بمديرية الشؤون الصحية من رأسها تنازليا.





كما تقدم اليوم نقيب أطباء المنيا بشكوى بالنيابة الإدارية بالمنيا تحمل رقم 90 لسنة 2020 ضد المسؤولين بمديرية الصحة في المنيا بنفس التسلسل السابق الإشارة إليه.





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وحملت الشكاوى ما ورد من الزميلات ضحايا الحادث من شهادات و مراسلات تفيد التعسف والعشوائية في القرارات كما استندت إلى بعض البنود في قانون الخدمة المدنية و قانون الطفل.





وأضاف البيان أنه تم متابعة سير المحضر رقم 848 لسنة 2020 جنح الصف و الخاص بالحادث لاستكمال إجراءات إثبات واحتساب إصابة العمل.





وقدم البيان الشكر للزملاء بالمستشفيات التي أحيلت لها الزميلات بمعهد ناصر و مستشفي حلوان و 15 مايو لما بذلوه من جهد لإغاثة زميلاتهم.







