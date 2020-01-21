AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نقابة أطباء المنيا تصدر بيانها الثالث بشأن حادث طبيبات الكريمات

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:29 م
حادث الكريمات
حادث الكريمات
Advertisements
ايمن رياض
أصدرت نقابة الأطباء بالمنيا بيانها  الثالث بشأن حادث الطبيبات بالكريمات والذي أسفر عن وفاة 3 طبيبات وسائق الميكروباص أعلنت فيه تقدم المستشار القانوني لنقابة أطباء المنيا بشكوى أمام النائب العام حملت رقم 3663 لسنة 2020 ضد وزيرة الصحة ومساعد الوزير لشئون المبادرات و الطاقم الإداري بمديرية الشؤون الصحية من رأسها تنازليا.

كما تقدم اليوم نقيب أطباء المنيا بشكوى بالنيابة الإدارية بالمنيا تحمل رقم 90 لسنة 2020 ضد المسؤولين بمديرية الصحة في المنيا بنفس التسلسل السابق الإشارة إليه.

اقرأ أيضا:


وحملت الشكاوى ما ورد من الزميلات ضحايا الحادث من شهادات و مراسلات تفيد التعسف والعشوائية في القرارات كما استندت إلى بعض البنود في قانون الخدمة المدنية و قانون الطفل.

وأضاف البيان أنه تم متابعة سير المحضر رقم 848 لسنة 2020 جنح الصف و الخاص بالحادث لاستكمال إجراءات إثبات واحتساب إصابة العمل.

وقدم البيان الشكر للزملاء بالمستشفيات التي أحيلت لها الزميلات بمعهد ناصر و مستشفي حلوان و 15 مايو لما بذلوه من جهد لإغاثة زميلاتهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزن عارم .. أطباء المنيا تنعى الطبيبات المتوفيات فى حادث الكريمات

"أطباء القاهرة" تطالب بمحاسبة المتسببين في حادث الطبيبات.. واعتبار المتوفيات شهيدات

نقابة المنيا تتقدم ببلاغ للنائب العام عن حادث طبيبات الكريمات.. تفاصيل

دفعة 29 طب المنيا: علمنا بحادث زملائنا عن طريق واتساب.. ونطالب بتحقيق جنائي

وفاة الطبيبة الثالثة من حادث انقلاب ميكروباص المنيا

حكاية 48 ساعة داخل معهد ناصر للطبيبة الثالثة ضحية ميكروباص المنيا

ترشيحاتنا

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

مصادر حكومية تكشف حقيقة تغيير موعد إجازة 25 يناير

أول تعليق من حسام البدري عقب إعلان مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على موعد وطرف المباراة الأولى لمنتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

أحمد العوضي يرد بصورة نجمة عالمية على خبر ارتباطه بـ ياسمين عبد العزيز .. شاهد

خالد أبو بكر يكشف مخالفة رئيس وزراء بريطانيا للبروتوكول أثناء زيارة السيسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة