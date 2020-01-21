AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السوشيال ميديا بين الشائعة والحقيقة.. ندوة لـ مستقبل وطن في الشرقية.. صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:12 م
ندوة
ندوة
Advertisements
محمد الطحاوي
نظّمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية ندوة بعنوان: "السوشيال ميديا بين الشائعة والحقيقة" برعاية المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وبرئاسة المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور الدكتورة هدير صفوت الأمين المساعد، والدكتورة زينب فهيم أمين التدريب والتثقيف، والدكتور علاء الجنايني أستاذ القانون بجامعة الأزهر، والإذاعى الدكتور السيد الجمل وكيل وزارة الإعلام، والإعلامي محمد هشام مقدم برنامج "اطمئن".

في البداية أكد المهندس أحمد الخطيب أن أخطر ما تسبّبه السوشيال ميديا هو انتشار الحروب الحالية بين الدول لرخصها وسرعة تأثيرها وانتشارها أسوة بتكلفتها الباهظة والدمار الناتج عنها، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا ابتكرها العدو لتدمير الدول وبث الرعب في النفوس وأن هذا الأسلوب تحديدًا لم ولن يُجدي مع المواطن المصري لأن كل مواطن في موقعه يُدافع عن وطنه.

وأضاف "الخطيب" أن أخطر الشائعات في ذلك التوقيت هي ما يستخدمها ويُديرها البعض لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية وأبلغ أسلوب للرد عليها هو التجاهل.

وقال الدكتور السيد الجمل إن الشباب أكثر فئة تأثرًا بالسوشيال ميديا، خاصة غير المُطّلع علي مُجريات الأمور سواء في الداخل أو في الخارج، لافتًا إلى أن الشائعات الإلكترونية لها تأثير كبير وتأتى ضمن حروب الجيل الرابع بين الدول، مؤكدًا أنه لابد من وضع القوانين الرادعة التي تُحد من تلك الشائعات خاصة التي تمس الأمن القومي المصري.

من جانبه أكد الإعلامي محمد هشام، مقدم برنامج اطمئن، أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في قطع الروابط الأسرية، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود "قدوة" لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي الشباب والعمل علي تصحيحها، مُطالبًا الشباب بالتأكد من الشائعات المغرضة وعدم الانسياق وراءها.

وخلال كلمته قال الدكتور علاء الجنايني أستاذ القانون، إن مصدر الشائعة غالبًا ما يكون غير معلوم ومن ينشرها فئة مُفسدة ومُغرضة وخائنة للوطن بقصد الإضرار به، وهذه جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام، مطالبًا بضرورة تغليظ تلك العقوبات للحد من هذه الظاهرة وأضرارها السلبية حفاظًا على الأجيال القادمة.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والإجابة عن بعض التساؤلات والاستفسارات من جانب الحضور حيث أكدت الدكتورة زينب فهيم على أهمية تلك الندوات لتبصير الشباب بمجريات الأمور في مجال السوشيال ميديا والشائعات المغرضة والتأكد من الحقيقة، وطالبت بضرورة تعميم هذه الندوة بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية لمواجهتها والتصدي لها.

حضر الندوة المهندس أشرف الدوكار أمين العمال والفلاحين والدكتور عادل عبد المجيد أمين العمل الجماهيري والدكتورة دينا الرفاعي أمين الثقافة والفنون والرياضة وعدد كبير من الشباب و كوادر الحزب بمختلف مدن وقري المحافظة وأمناء المراكز.
السوشيال ميديا بين الشائعة والحقيقة.. ندوة لـ مستقبل وطن في الشرقية.. صور
السوشيال ميديا بين الشائعة والحقيقة.. ندوة لـ مستقبل وطن في الشرقية.. صور
السوشيال ميديا بين الشائعة والحقيقة.. ندوة لـ مستقبل وطن في الشرقية.. صور
السوشيال ميديا بين الشائعة والحقيقة.. ندوة لـ مستقبل وطن في الشرقية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حماة الوطن: الأمن القومي مسئولية الجميع.. والكلمة أخطر من الرصاص

خلال مؤتمر جماهيري حاشد.. حماة الوطن يفتتح مقرا جديدا للحزب بأطفيح.. وينظم عروضا للموهوبين

إعلام الأزهر ينظم ندوة حول حروب الجيل الخامس.. الثلاثاء المقبل

اليوم.. إعلام الأزهر ينظم ندوة حول حروب الجيل الخامس

مستقبل وطن بالشرقية ينهي دوراته التدريبية في إعداد مدرب محترف و ICDl .. صور

ندوة لشباب مستقبل وطن عن مواجهة الشائعات بكفرالشيخ ..صور

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسام البدري عقب إعلان مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء لقاءات اليوم

حاول اغتيال مبارك.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن الإرهابي حسام الغمري

سلع ممنوع صرفها.. ما قيمة الدعم النقدي لكل مواطن في بطاقات التموين؟ ..فيديو

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

أخبار الحوادث.. قصة الزوجة اللعوب وعشيقها أمين الشرطة على فراش الزوجية بالمعصرة.. أحكام رادعة لعصابة الاتجار في النقد الأجنبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة