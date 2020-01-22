AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يفعل المريض في المنزل بعد عملية قسطرة القلب؟

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:02 ص
ماذا يفعل المريض
ماذا يفعل المريض فى المنزل بعد عملية قسطرة القلب
Advertisements
اسماء محمد

يعاني البعض من مشاكل فى القلب أو الشرايين تستلزم اجراء قسطرة قلبية بشكل سريع. وإجراؤها على يد طبيب ماهر لا يعد السبب الوحيد للنجاة من المضاعفات والمخاطر، لكن ينبغي اتباع بعض الأشياء بعد الذهاب للمنزل.

وقدم موقع " hopkinsmedicin" أهم النصائح التى ينبغي على المريض الذي خضع لقسطرة القلب اجراؤها بعد العودة للمنزل.

- من المهم أن تتناول الأدوية وفقًا لتوجيهات الطبيب

- تحديد مواعيد المتابعة قبل مغادرة المستشفى

- تأكد من اتباع جميع تعليمات الطبيب بعناية

- يمكن لمعظم الناس العودة إلى أنشطتهم العادية في اليوم التالي للإجراء بناءً على ما إذا كانت قد أجريت أي تدخلات إضافية خلال قسطرة القلب.

- وجود كدمة صغيرة في مكان الثقب أمر طبيعي، لكن إذا بدأ الموقع في النزيف ، نام مسطحًا واضغط فوقه بشدة لبضع دقائق،  بعد ذلك ، أعد الفحص لمعرفة ما إذا كان النزيف قد توقف.

- اتصل بطبيبك إذا أصبحت الساق مع ثقب بها خدر أو قدم تشعر بالبرد أو يتحول إلى اللون الأزرق، أو تبدو المنطقة المحيطة بمكان البزل بها كدمات أكثر أو تتضخم وتخرج السوائل منه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. تعرف على أعراضه وأبرز العلاجات وطرق الوقاية منه للكبار والأطفال

70 ضعف كتلة الشمس.. العثور على ثقب أسود جديد في مجرة درب التبانة

احذر.. تضخم القلب يؤدي إلى الوفاة المفاجئة

الموت المفاجئ.. علامات تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية لمرضى الصداع النصفي.. تعرف عليها

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب

بعد خضوع خالد النبوي لها.. متى نلجأ لعملية القسطرة القلبية

ترشيحاتنا

كامل الوزير يبحث تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين

رسميا.. تعرف على مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

أحمد العوضي يرد بصورة نجمة عالمية على خبر ارتباطه بـ ياسمين عبد العزيز .. شاهد

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء لقاءات اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور