السفيرة ميرفت التلاوي: كنت أرغب في الالتحاق بكلية الطب منذ صغري.. فيديو

أكدت السفيرة ميرفت التلاوي أننى لم أكن أتخيل منذ صغري أن أصل لمنصب وزيرة أو سفيرة مؤكدة أن حلمها كان "أني أعمل حاجة لمصر حتى وأنا في سن صغيرة".

وأضافت السفيرة ميرفت التلاوي خلال حوار لها ببرنامج ابن مصر على فضائية المحور كنا معتادين أن القرية كانت بمثابة المنتزه وتساعد المواطنين وتوفير الأدوات الطبية لهم مما جعل اننا نكون متواجدين بشكل دائم مع المواطنين.

وتابعت السفيرة ميرفت التلاوي اننى كنت اكبر اخوتي والوالدين كانوا كبار الأسرة بتلك المنطقة، مشيرة إلى أن البيت كان يشبه الدوار معلقة "أي حد كان بيحتاج حاجة يلجأ لنا" فكان المنزل بمثابة وزارة شئون مصغرة.

وأشارت السفيرة ميرفت التلاوي إلى أن الانتخابات لا تجرى في المنطقة إلا بعد الحصول على موافقة والدي.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي منذ صغري كنت أرغب في الالتحاق بكلية الطب خاصة اننى مارستها بشكل يومى بسن 14 عام انما للأسف لم اتمكن من دخول كلية الطب جامعة القاهرة ووالدي كان رافض لدخولي الجامعة ولكننى تمكنت من دخول الجامعة الأمريكية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.