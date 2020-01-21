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اتحاد الكرة: يكشف موعد تطبيق تقنية الفار في الدوري الممتاز ..فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:59 م
تقنية الفار
تقنية الفار
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إبراهيم القادري

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إن هناك وفدا من الفيفا انتهى من الجزء النظرى وبدأ في الجزء العملي لتطبيق تقنية الفار.



وأضاف "عمرو الجنايني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن تقنية "الفار" ستطبق في الدورى الممتاز اعتبارا من الدور الثانى كما أنها ستطبق بجميع المباريات.



وأوضح "عمرو الجنايني" أن تقنية الفار التي ستكون لدينا هي من أحدث الإصدارات ولن يجلس على الجهاز أحد إلا إذا كان معتمدا من الفيفا.



وتابع: أنني قابلت محمد صلاح وكان متفائلا جدا وأكد حضوره المعسكر القادم.



واستكمل "عمرو الجنايني"، "ليست هناك خلافات بيني ومحمد صلاح، ولا أعلم شيئا عن ما حدث قبل ذلك كما أنني عند تولي المنصب قمت بالاتصال بمحمد صلاح وأكدت أنه لاعب محترف وله حقوق وعليه التزامات".

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