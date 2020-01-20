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رياضة

كواليس لقاء عمرو الجنايني بـ محمد صلاح في أنفيلد

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:13 ص
محمد صلاح مع عمرو
محمد صلاح مع عمرو الجنايني
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ريهام بكير
التقى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمحمد صلاح نجم مصر وليفربول عقب مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز الريدز 2-0 وأحرز الفرعون المصري الهدف الثاني ليكسر عقدة عدم التسجيل أمام الشياطين الحمر.

وكان الجنايني توجه إلى إنجلترا وشاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز ليفربول 2-0 وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.

وحرص الجنايني على لقاء صلاح ، والحديث معه عن كافة الأحداث السابقة ، وأزماته مع اتحاد الكرة السابق ، برئاسة هاني ابوريدة ، وابرزها ، عدم ارسال التصويت الصحيح للجبلاية في استفتاء الافضل على العالم في عام 2019 ، وأن تلك الأخطاء لن تتكرر ، خاصة ان الكرة المصرية حاليا في فترة تصحيح المسار للنهوض بها لمكانة أعلى.

وشدد الجنايني على صلاح أهمية دوره الفترة القادمة مع منتخب مصر ، خلال التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا عام 2021 ، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي سياق اخر ، قال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: "قلت لنفسي بعد نهاية الشوط الأول لن أسجل هذه المرة أيضا، ولكنني استعدت هدوئي وقلت لنفسي لا يزال أمامنا 45 دقيقة".

وتابع: "لكن كما قلت من قبل حتى لو لم أسجل اليوم لا يهم، المهم أن الفريق يستمر في الفوز وأنا سعيد لذلك.. سعيد من أجل الفريق، ونستمتع باللحظة".

وأضاف محمد صلاح: "علينا فقط التركيز على كل مباراة، الطريقة الوحيدة للفوز بالدوري هي أن تسير مباراة بمباراة".

وعقب تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني خلع قميصه للاحتفال مع الجماهير بعد هدفه الـ11 هذا الموسم بالدوري والأول في تاريخه في شباك اليونايتد.
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