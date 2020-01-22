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رياضة

أخبار الرياضة | وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. أول تعليق من حسام البدري عقب إعلان مجموعة مصر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار، أمس، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :


أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن وقوع مصر بالمجموعة الـ 6 وذلك ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.


- أكدت مصادر داخل النادى الأهلى رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الى الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


- علق الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على المجموعة التي وقع فيها منتخب الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.


أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن وقوع مصر بالمجموعة الـ وذلك ضمن فعاليات الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.


رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " طلب النجم الساحلى قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الأحد المقبل بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .


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