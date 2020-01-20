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رياضة

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائى للرد

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:39 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى
وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " 30 ديسمبر الجارى كحد أقصى أمام الزمالك من أجل حسم موقفه بشأن المشاركة فى مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسى والمقرر إقامتها 14 فبراير الجارى بقطر.

واستقر الاتحاد الإفريقي على مخاطبة فريق " نهضة بركان المغربي " وصيف بطل الكونفيدرالية من أجل المشاركة فى المباراة حال اعتذار الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي.

وكان الكاف توعد نادي الزمالك بعقوبات مغلظة حال تخلفه عن خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسي فى 14 فبراير المقبل بقطر.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عبر تصريحات رسمية له عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر، ورفض الكاف التعامل مع تصريحات مسئولى القلعة البيضاء بمحمل الجد، فى ظل اعتماد الكاف فى تعاملاته على الخطابات الرسمية وهو ما لم يقدمه الزمالك حتى الآن.

وأكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الزمالك أصبح على موعد من العقوبات المغلظة فى حال تمسك مسئوليه بعد الذهاب إلى قطر وخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسى.

وأكد المصدر أن العقوبات التى ستوقع على الزمالك ستكون كالأتى العقوبة الأولى وهى إقصاد الفريق الأبيض من بطولة دورى أبطال إفريقيا الجارية، والعقوبة الثانية هى حرمان الزمالك من المشاركة فى أى بطولة إفريقية لمدة 3 سنوات متتالية، أما العقوبة الثالثة ستكون فرض غرامة مالية مغلظة على الفريق الأبيض .
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