الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

واصل الأهلي تفوقه على الزمالك في التصنيف العالمي للأندية بعد احتلاله للمرتبة رقم 38 فيما جاء الزمالك بالمركز الـ120 على مستوى العالم.





ووفقًا لموقع "clubworldranking"، فإن الأهلي تقدم 3 مراكز عن آخر تصنيف، حيث كان في المرتبة الـ41 ليصل هذا الشهر إلى المركز الـ38.





وتقدم الفارس الأبيض 11 مركزًا عن آخر تصنيف ليصل للمركز الـ 120 بدلًا من 131 على مستوى العالم.





وتراجع بيراميدز للمركز رقم 126 عالميًا بعد ما كان بالمركز الـ 113، فيما احتل المقاولون العرب المرتبة 227، والمصري بالمركز 233، وخلفه الإسماعيلي 234، والاتحاد السكندري 247 عالميًا.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد القادم على ملعب الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الخامسة.



