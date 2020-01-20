مازيمبي يعلن قائمة الفريق لمباراة الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق مازيمبي عن قائمة الفريق لخوض مباراة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام باستاد السلام، وشهدت القائمة غياب مابي مبوتو للإصابة.



وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو - إبراهيم مونكورو



خط الدفاع: جوديت ماسينجو - وونلو كوليبالي - جوزيف أوشايا - شونجو كاباسو - تاندي موابي – دجوس عصاما - كيفين مونديكو



خط الوسط: كريستيان كوامي كوفي - جان فيتال اوريجا – باتو كابانجو – رينفورد كالابا - إسحاق أمواه - جلودى ليكونزا



خط الهجوم: جاكسون موليكا – اسحاق تشيابنجو - تشيكو اوشيندي



