أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

وجه محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رسالة لـ أحمد فتحي نجم الفريق عقب المشاداة التي حدثت بينهما أمس خلال مباراة الفريق امام المقاولون العرب.