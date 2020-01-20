أخبار الرياضة.. حقيقة عودة تركي آل الشيخ لـ بيراميدز.. القصة الكاملة لأزمة فتحي وكهربا.. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
أزمة أحمد فتحي وكهربا في الأهلي.. القصة الكاملة
كشفت مصادر خاصة من داخل فريق الكرة بالأهلي، أن أحمد فتحي لاعب الوسط ومحمود كهربا الجناح الأيسر قد تصافحا عقب مباراة المقاولون التي جرت مساء أمس بشكل طبيعي.
الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون
أزمة أحمد فتحي وكهربا في الأهلي.. القصة الكاملة
كشفت مصادر خاصة من داخل فريق الكرة بالأهلي، أن أحمد فتحي لاعب الوسط ومحمود كهربا الجناح الأيسر قد تصافحا عقب مباراة المقاولون التي جرت مساء أمس بشكل طبيعي.
الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون
وجه محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رسالة لـ أحمد فتحي نجم الفريق عقب المشاداة التي حدثت بينهما أمس خلال مباراة الفريق امام المقاولون العرب.
الخطيب يتدخل لإنهاء الملفات الشائكة في فريق الكرة بالأهلي
كثف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض من مجلس الإدارة بالأشراف علي قطاع الكرة من جهودة وإجتماعاته خلال الفترة الماضية لحسم العديد من الملفات الشائكة في الفريق الأول قبل رحلة سفره الثانية إلي فرنسا طبقًا للبرنامج العلاجي الذي وضعه له الفريق الطبي.
رمضان صبحي خارج حسابات الأهلي أمام النجم الساحلي
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق الذي يعاني من مزق في العضلة الخلفية.
رسميا...الزمالك يقيد كاسونجو في القائمة المحلية والافريقية
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رسميا اليوم.
نادي الزمالك يحسم مصير خالد بو طيب
استقر مجلس ادارة نادي الزمالك، على استمرار المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق مع الأبيض لنهاية الموسم الجاري بعد تعثر فسخ التعاقد.
أبطال إفريقيا .. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك
تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مازيمبي الكونغولى صدمة قوية قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .
كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك..تفاصيل
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد
حسم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية بالسعودية إمكانية عودته مرة أخرى لنادى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
تركي آل الشيخ: لم اشتر بيراميدز عندا فى الأهلي.. والخطيب كان يعلم
كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن محاولاته لشراء فريق مصري في الفترة الأخيرة، قبل توقف الأمر في اللحظات الأخيرة.
تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب
أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إن زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي له بالرياض كانت ودية، والحديث دار في أمور عامة خاصة بالاطمئنان على صحة كل منهما والاتفاق على الدعم المستقبلي للأهلي.
ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة
سخر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة من تصريحات كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونه الاسباني بشأن أسباب تدهور مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.
رسميا.. كافاني يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان
طالب إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف "بي إس جي"، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
شاهد .. ماذا قال محمد صلاح لصديقه لوفرن بعد هدفه في مانشستر يونايتد
نشر الكرواتي ديجان لوفرين، مدافع نادي ليفربول، صورة للمحادثة التي جمعته بـ محمد صلاح زميله في الفريق ، بعد مباراة الأمس أمام نادي مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثلاثة والعشرين ، من الدوري الإنجليزي.
أرقام مثيرة في ليلة ثنائية ليفربول بشباك مانشستر يونايتد
حقق فريق ليفربول، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
كثف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض من مجلس الإدارة بالأشراف علي قطاع الكرة من جهودة وإجتماعاته خلال الفترة الماضية لحسم العديد من الملفات الشائكة في الفريق الأول قبل رحلة سفره الثانية إلي فرنسا طبقًا للبرنامج العلاجي الذي وضعه له الفريق الطبي.
رمضان صبحي خارج حسابات الأهلي أمام النجم الساحلي
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق الذي يعاني من مزق في العضلة الخلفية.
رسميا...الزمالك يقيد كاسونجو في القائمة المحلية والافريقية
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رسميا اليوم.
نادي الزمالك يحسم مصير خالد بو طيب
استقر مجلس ادارة نادي الزمالك، على استمرار المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق مع الأبيض لنهاية الموسم الجاري بعد تعثر فسخ التعاقد.
أبطال إفريقيا .. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك
تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مازيمبي الكونغولى صدمة قوية قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .
كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك..تفاصيل
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد
حسم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية بالسعودية إمكانية عودته مرة أخرى لنادى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
تركي آل الشيخ: لم اشتر بيراميدز عندا فى الأهلي.. والخطيب كان يعلم
كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن محاولاته لشراء فريق مصري في الفترة الأخيرة، قبل توقف الأمر في اللحظات الأخيرة.
تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب
أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إن زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي له بالرياض كانت ودية، والحديث دار في أمور عامة خاصة بالاطمئنان على صحة كل منهما والاتفاق على الدعم المستقبلي للأهلي.
ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة
سخر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة من تصريحات كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونه الاسباني بشأن أسباب تدهور مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.
رسميا.. كافاني يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان
طالب إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف "بي إس جي"، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
شاهد .. ماذا قال محمد صلاح لصديقه لوفرن بعد هدفه في مانشستر يونايتد
نشر الكرواتي ديجان لوفرين، مدافع نادي ليفربول، صورة للمحادثة التي جمعته بـ محمد صلاح زميله في الفريق ، بعد مباراة الأمس أمام نادي مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثلاثة والعشرين ، من الدوري الإنجليزي.
أرقام مثيرة في ليلة ثنائية ليفربول بشباك مانشستر يونايتد
حقق فريق ليفربول، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".