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رياضة

أرقام مثيرة في ليلة ثنائية ليفربول بشباك مانشستر يونايتد

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:48 ص
أليسون - محمد صلاح
أليسون - محمد صلاح
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إسراء أشرف
حقق فريق ليفربول، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وجاء هدفي ليفربول عن طريق المدافع فيرجيل فان دايك في الدقيقة 14، والدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 93، بعدما استلم تمريرة طولية من أليسون بيكر حارس الفريق.

وبهذا الفوز، عزز ليفربول مكانته في صدارة جدول الترتيب فرق البريميرليج برصيد 64 نقطة، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة، في المركز الخامس.

ونستعرض أهم ملامح ليلة ثنائية ليفربول في مانشستر يونايتد في السطور التالية..

- في آخر 31 مباراة بالدوري الإنجليزي، استطاع ليفربول أن يحقق الفوز في 30 مباراة، بينما تعادل مرة وحيدة، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم.

- الفوز الثالث عشر على التوالي لليفربول والـ21 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، من أصل 22 مباراة خاضها.

- ليفربول لم ينل أي هزيمة على ملعبه "أنفيلد" في البريميرليج، منذ 1001 يوم.

- الهدف الرابع لـ فيرجيل فان دايك هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

- الأسيست رقم 9 لأليكسندر أرنولد هذا الموسم في البريميرليج.

- محمد صلاح فك العقدة التي لازمته أمام مانشستر يونايتد، بهدفه القاتل في شباك دي خيا، حيث واجه "مو" الشياطين الحُمر في 4 مواجهات سابقة منذ انضمامه للريدز في 2017، ولم ينجح في تسجيل أي هدف ضدهم.

- نجح الملك المصري في معادلة عدد أهداف نجم الريدز السابق فرناندو توريس، في الدوري الإنجليزي، بعدد مباريات أقل، حيث أحرز 65 هدفًا في 93 مباراة، بينما سجل توريس نفس عدد الأهداف في 102 مباراة.

- أليسون هو أول حارس من ليفربول يصنع هدفًا في الدوري الإنجليزي، منذ 10 أعوام، حيث يعود آخر هدف صنعه حارس من الريدز إلى شهر مارس 2010، عندما صنع الإسباني بيبي رينا هدفًا لمواطنه فرناندو توريس في مرمى سندرلاند.

- الكلين شيت رقم "9" لأليسون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من 14 مباراة، حيث غاب عن 7 مباريات بسبب الإصابة، ومباراة للإيقاف.
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