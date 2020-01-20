الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون

صباح الفل يا قلب الاسد 🦁⚡️❤️ https://t.co/ATrS3DmKVA — mahmoud kahraba (@MKahraba) January 20, 2020

وجه محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رسالة لـ أحمد فتحي نجم الفريق عقب المشاداة التي حدثت بينهما أمس خلال مباراة الفريق امام المقاولون العرب.ونشر أحمد فتحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره تجمعه بـ كهربا، ليرد عليه كهربا قائلا: "صباح الفل يا قلب الأسد".كشفت مصادر خاصة من داخل فريق الكرة بالأهلي، أن احمد فتحي لاعب الوسط ومحمود كهربا الجناح الأيسر تصافحا عقب مباراة المقاولون التي جرت مساء أمس بشكل طبيعي.وقالت المصادر ان الأمر لم يتخط مجرد عصبية ملعب وانتهت داخل غرف الملابس وقبل خروج حافلة الفريق من إستاد السلام.وأضافت المصادر ان فتحي وكهربا تجمعهما صداقة قوية رغم الفارق العمري خلال تواجدهما في المنتخب الوطني.وحقق الفريق الاحمر فوزًا مهما علي المقاولون العرب بهدفين نظيفين في إطار منافسات مسابقة الدوري.