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رياضة

كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك..تفاصيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:43 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاءت الجلسة بحضور الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مدربا الفريق، من أجل شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران حيث منح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره ماز
يمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


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