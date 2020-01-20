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رياضة

ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:18 م
ميسي
ميسي
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ياسمين تيسير
سخر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة من تصريحات كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونه الاسباني بشأن أسباب تدهور مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كيكي بيقول ان الهوا نشف النجيلة فاللعب اصبح ابطأ من المتوقع!! #برشلونة".
"
وقرر برشلونة تعيين الإسباني كيكي سيتين، المدرب السابق لفريق ريال بيتيس، ليتولى المهمة الصعبة جدا، لقيادة برشلونة في ما تبقى من هذا الموسم، والموسمين المقبلين، في قرار مفاجئ جاء بعد إقالة المدرب السابق إيرنستو فالفيردي فورا.

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