ميدو يسخر من تصريحات كيكي حول أسباب تدهور مستوى برشلونة

كيكي بيقول ان الهوا نشف النجيلة فاللعب اصبح ابطأ من المتوقع!! #برشلونة — Mido (@midoahm) January 20, 2020

سخر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة من تصريحات كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونه الاسباني بشأن أسباب تدهور مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كيكي بيقول ان الهوا نشف النجيلة فاللعب اصبح ابطأ من المتوقع!! #برشلونة".وقرر برشلونة تعيين الإسباني كيكي سيتين، المدرب السابق لفريق ريال بيتيس، ليتولى المهمة الصعبة جدا، لقيادة برشلونة في ما تبقى من هذا الموسم، والموسمين المقبلين، في قرار مفاجئ جاء بعد إقالة المدرب السابق إيرنستو فالفيردي فورا.