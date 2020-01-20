أبطال إفريقيا .. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مازيمبي الكونغولى صدمة قوية قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .



وتأكد غياب تريسور مبوتو قائد الفريق عن مواجهة مازيمبي والزمالك المقبلة بعد تعرضه لوعكة صحية قوية ما أدى إلى تغيببه عن تدريبات فريقه طوال الأيام الماضية .



ويعد غياب مبوتو عن مازيمبي ضربة قوية للفريق خاصة إنه يعد واحدا من أهم العناصر داخل الفريق الكونغلوى والذى يتم الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للفريق .



ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة أمام مازيمبي من أجل حسم التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة الإفريقية .



وكان الزمالك تلقى هزيمة قوية من قبل مازيمبي فى المباراة الأولى للفريق بدور المجموعات بثلاثة أهداف دون رد ويسعى الأبيض إلى تحقيق الفوز ورد الاعتبار.