عاش يا وحش .. سعد سمير يشارك الجماهير فيديوهات من داخل الجيم.. شاهد

نشر سعد سمير لاعب النادى الأهلى عدة فيديوهات له أثناء التدريب داخل الجيم، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
وحازت الفيديوهات على اعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالاتى : " ربنا معاك يانجم - انشاء الله ترجع بالسلامة - عاش ياوحش ".
يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وحازت الفيديوهات على اعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالاتى : " ربنا معاك يانجم - انشاء الله ترجع بالسلامة - عاش ياوحش ".
يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.