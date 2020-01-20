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رياضة

عاش يا وحش .. سعد سمير يشارك الجماهير فيديوهات من داخل الجيم.. شاهد

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:53 م
سعد سمير
سعد سمير
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سيد احمد
نشر سعد سمير لاعب النادى الأهلى عدة فيديوهات له أثناء التدريب داخل الجيم، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وحازت الفيديوهات على اعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالاتى : " ربنا معاك يانجم - انشاء الله ترجع بالسلامة - عاش ياوحش ".

يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


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💪🏻💪🏻🙏🙏👌

A post shared by Saad Samir (@saadssamirr20) on

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