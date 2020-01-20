الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي و الأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.





رفض مسئولو نادي الزمالك الانتقادات بشأن مجاملة الاتحاد المصري لكرة القدم لهم بعد تأجيل مباراتي الفريق أمام المصري، وإنبي ضد الأهلي ببطولة الدوري.





وأكد مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك أنهم لم يكن يعلموا بتأجيل اللقاء إلا بعد صدور القرار الرسمي من جانب لجنة المسابقات مساء اليوم، مشيرا إلى أن الفريق كان يتدرب ويستعد للسفر غدا إلى الإسكندرية.





وشدد المصدر على أن الزمالك تقبل قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتقديم موعد لقاء مازيمبي الكونغولي ليوم ٢٤ بدلا من٢٥ من الشهر الجاري بدوري أبطال أفريقيا ولم يكن الأمر أزمة لهم رغم ضيق الوقت.





خصص الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجا علاجيا وتأهيليا لعبدالله جمعة لاعب الفريق للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالعضلة الخلفية والتي تعرض لها بلقاء الجونة الأخير بالدوري.





حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الاستجابة لنداء أحد جماهير القلعة البيضاء، بزيارة طفل يدعى حسام يرغب في مشاهدته قبل خضوعه لعملية جراحية.





حيث نشر والد الطفل عبر حسابه الشخصي على"تويتر" قائلا : ‏حسام داخل العمليات يوم الأحد ونفسه يشوف شيكابالا و إحنا بعتنا لشيكا.





أكد مصدر بنادي الزمالك عن وجود مفاوضات مع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





الأهلي





عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة منفردة باللاعب المغربي وليد أزارو ، من أجل تحديد مصير اللاعب الذي يرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري فايلر رحيله لقيد المهاجم الجديد للفريق السنغالي آليو بادجي، وتراجع الأهلي عن فكرة بيع اللاعب بشكل نهائي لعدم وصول عرض يليق بقيمة اللاعب إضافة إلى تمسك الجماهير باللاعب عبر السوشيال ميديا وقرر النادي إعارة اللاعب على أن يتم مناقشة الأمر نهاية الموسم.





ينتظم السنغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد في أول مران جماعي يخوضه الفريق عقب مباراة المقاولون العرب .





السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حرص على عقد جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين واطمأن فايلر على البرنامج التأهيلي الذي يؤديه كل لاعب وحالة رمضان صبحي، لاعب خط وسط الفريق، وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.





يسعى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لحسم صفقة ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي سيكون المركاتو الصيفي المقبل لرغبة الاهلي في استعادته من جديد لتدعيم الدفاع بجانب عدم مُمانعة المدافع الدولي في العودة للدوري المصري في ظل عدم مشاركته مع ناديه بشكل مُستمر بدوري القسم الثاني في إنجلترا .





أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يدرسون الموقف الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والهلال السوداني المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير القادم على ملعب الهلال فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .





قال المصدر إن النادى الاهلى لم يرسل أي طلبات الجبلاية من أجل مخاطبة الكاف بنقل مباراته مع الهلال خارج السودان بعدما حول إطلاق نار على ملعب الهلال السودانى 60 طلقة كلاينكوف.





أضاف.. الاتحاد الافريقي يدرس فى الوقت الراهن الموقف الأمنى وتقضى الحقائق حول ما تردد عن حدوث إطلاق نار على ملعب الهلال السودانى من عدمه.





أشار إلى أنه وفقا لما سوف يتوصل إليه مسئولو الكاف بعد تقصى الحقائق سوف يتم اتخاذ قرار حاسم سواء بالإبقاء على خوض المباراة فى السودان أو نقلها إلى دولة محايدة.





شدد على أن الكاف يؤكد دوما على سلامة اللاعبين من أي دول القارة السمراء موضحا أن قادم الساعات سوف تتضح الأمور ويتم حسم ملف نقل لقاء الأهلي والهلال من السودان أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه.



