أحسن لك أمشي .. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع وليد أزارو فى الأهلي

أكد الإعلامى كريم خطاب أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق بشكل نهائي.



وقال كريم خطاب فى تصريحات تلفزيونية إن الساعات القليلة الماضية شهدت جلسة مغلقة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ووليد أزارو وتم إبلاغ اللاعب بشكل رسمى بأنه خارج الحسابات الفنية بشكل نهائى .



وأضاف أن سيد عبدالحفيظ قال نصا للمهاجم المغربي: " أحسن لك امشي " فى الوقت الحالى حتى ولو على سبيل الإعارة خاصة فى ظل غضب الجهاز الفنى بقيادة فايلر ضده عقب الأزمة التى فجرها عقب علمه بأنه لن يكون متواجدا فى التشكيل الأساسى الخاص بمواجهة طنطا الماضية ، وتأكد عدم مشاركة اللاعب فى أى مباراة مع الأحمر خلال الفترة المقبلة.



وكان أزارو قام فور علمه بالاستبعاد من مباراة طنطا بدفع يده فى الجدار مما تسبب في كسر أحد أصابعه وسط تحدثه بلهجة شديدة فى مشهد كان صعبا للجميع وعلى إثره قرر الجهاز الفنى رحيل اللاعب وعدم بقائه مع الفريق.



ويحاول مسئولو الأهلى فى الوقت الحالى الوصول إلى اتفاق مع اللاعب بالرحيل على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الخليجية إلا أن اللاعب يرفض بشدة ويتمسك بالرحيل النهائى عن الفريق أو البقاء رافضا مبدأ الإعارة وهو ما وضع مسئولو الأحمر فى مأزق شديد.



ويعيش وليد أزارو أياما صعبة داخل الأهلى خلال الفترة الحالية بعد خروجه الدائم من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة فايلر وبات اللاعب قريبا للغاية من الرحيل عن الفريق.





