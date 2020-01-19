AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحسن لك أمشي .. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع وليد أزارو فى الأهلي

الأحد 19/يناير/2020 - 01:52 م
وليد أزارو مهاجم
وليد أزارو مهاجم الأهلي
Advertisements
عمرو الحلوانى
أكد الإعلامى كريم خطاب أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق بشكل نهائي.

وقال كريم خطاب فى تصريحات تلفزيونية إن الساعات القليلة الماضية شهدت جلسة مغلقة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ووليد أزارو وتم إبلاغ اللاعب بشكل رسمى بأنه خارج الحسابات الفنية بشكل نهائى .

وأضاف أن سيد عبدالحفيظ قال نصا للمهاجم المغربي: " أحسن لك امشي " فى الوقت الحالى حتى ولو على سبيل الإعارة خاصة فى ظل غضب الجهاز الفنى بقيادة فايلر ضده عقب الأزمة التى فجرها عقب علمه بأنه لن يكون متواجدا فى التشكيل الأساسى الخاص بمواجهة طنطا الماضية ، وتأكد عدم مشاركة اللاعب فى أى مباراة مع الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكان أزارو قام فور علمه بالاستبعاد من مباراة طنطا بدفع يده فى الجدار مما تسبب في كسر أحد أصابعه وسط تحدثه بلهجة شديدة فى مشهد كان صعبا للجميع وعلى إثره قرر الجهاز الفنى رحيل اللاعب وعدم بقائه مع الفريق.

ويحاول مسئولو الأهلى فى الوقت الحالى الوصول إلى اتفاق مع اللاعب بالرحيل على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الخليجية إلا أن اللاعب يرفض بشدة ويتمسك بالرحيل النهائى عن الفريق أو البقاء رافضا مبدأ الإعارة وهو ما وضع مسئولو الأحمر فى مأزق شديد.

ويعيش وليد أزارو أياما صعبة داخل الأهلى خلال الفترة الحالية بعد خروجه الدائم من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة فايلر وبات اللاعب قريبا للغاية من الرحيل عن الفريق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وليد أزارو يشارك في مران الأهلي اليوم

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

وليد أزارو يرحل عن الأهلي ويقترب من الوداد المغربي

بعد أنباء تعاقد الأهلي مع السومة .. وليد أزارو يقترب من هذا النادي

الرحيل في انتظاره.. استبعاد وليد أزارو من مواجهة الأهلي وطنطا

كسر أصابعه.. شوبير يكشف كواليس غضب أزارو فى الأهلي

ترشيحاتنا

باستثناء غرفة الكهرباء.. إعلان قواعد تركيب العدادات للمناطق العشوائية نهاية الأسبوع

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 19 -1-2020

قبل قمة الليلة.. سجل سيئ لـ عماد النحاس أمام الأهلي

الإسماعيلي يكشف تطورات مفاوضات ضم فخرالدين بن يوسف

فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد

أخبار الرياضة ليلا .. التفاحة الفاسدة بالأهلي .. ورطة لاتحاد الكرة .. حوار محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة