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رياضة

فينالدوم يتردد عليها.. ليفربول يخصص غرفة صلاة لـ محمد صلاح وساديو ماني

الأحد 19/يناير/2020 - 01:58 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
خصص نادي ليفربول، غرفة صلاة خاصة للمسلمين، بمقر تدريبات الفريق بمليوود، من أجل السماح للاعبيين المسلمين مثل محمد صلاح وساديو وبانبي كيتا بأداء فرائضهم.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن نادي ليفربول خصص غرفة داخل للاعبيه المسلمين مثل محمد صلاح وساديو ماني لأداء صلوتهم فيها.

وأضافت الصحيفة، أن "فينالدوم لاعب الفريق أحيانا يتردد على الغرفة للقراءة والتأمل".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق 13 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بـ 31 نقطة.
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