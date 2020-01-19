مواجهة مان يونايتد .. محمد صلاح يكسر حاجز الصمت ويتحدث عن تطور أدائه ومنافسة ماني

تحدث محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومنتخب مصر، في حديث لشبكة سكاي سبورتس عن مباراة مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها اليوم الأحد، وحلم الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما.



وقال صلاح : المشجعون ينتظروا المباراة بكل حماس ، ولكن يجب على اللاعب ألا يضع على عاتقه الكثير من الضغوط وأن يستفاد من مؤازرة الجماهير في مواجهة المنافس دون تحويلها إلى ضغط لأن في النهاية هي مباراة بـ3 نقاط تدفعنا خطوة تجاه الحلم بالتتويج بلقب البريميرليج.



وبسؤاله عن عدم إحرازه هدفا في شباك المان يونايتد في آخر 4 مباريات ، قال : أكيد يلعبون أمامي بشكل مختلف للسيطرة علي في الملعب، وهذا يضعني في تحدي كبير ، وسعيد لذلك ، والأهم فوز الريدز والتتويج بالدوري.



وأضاف : عندما جئت إلى ليفربول لم نكن في قمة الدوري، وأنهينا الموسم الأول في المركز الرابع، وفي الموسم التالي، أنهينا في المركز الثاني، ولكن كلما سُئلت عن هدفي الأكبر هنا، فإجابتي ثابتة، هي الفوز بالدوري الإنجليزي، نحن قادرون على تحقيقه، وهذا ما نحاول فعله الآن".



تغير مركز وتطوره مع ليفربول



وعن تطور أدائه مع الريدز وتغير مركز ، قال : بدأت كجناح ثم بدأ المنافسون في الدفاع أمامي بلاعبين ، فتغير مركز عدة مرات ما بين العمق ، والمشاركة كمهاجم صريح ، وهذا تحدي لنفسي ، في كل موسم ، فأحاول دراسة المنافس جيدا وأتخيل كيفية التسجيل ، ومازال أمامي الكثير للتطور.



وأكمل: "هناك دائمًا ضغوط كبيرة عندما تلعب في مستويات عالية، حيث تسعى طوال الوقت للفوز بالجوائز الجماعية والفردية، وتكون التوقعات الموضوعة عليك كبيرة، لكن الطريقة المثلى للتعامل مع كل ذلك هو التركيز في عملك".



تسجيل الأهداف وصناعتها

وأكد صلاح خلال المقابلة، أن تسجيل الأهداف ليس أكثر ما يشغله، حيث يحب أيضًا صناعتها لزملائه ، فعلى الرغم من أن التسجيل يكون أحيانا مقياس لنجاحك ، لكن المدرب دائما يتحدث معي عن الإبداع في الملعب وتقديم الاختلاف والأسلوب الغير نمطي، لذلك أسعى للتسجيل وصناعة الفرص لزملائي دائما ، لأن ذلك يربك المدافعين ، لتحسبهم انني سأسجل ، ولكن أمرر الكرة ليسجلها أحد زملائي، المهم فوز الفريق في النهاية ، مشيدا بما يقدمه يورجن كلوب المدير الفني للاعبين.



المنافسة مع ساديو بماني

وبسؤاله عن المنافسة في التسجيل أكثر الأهداف مع زميله ساديو ماني ، أجاب صلاح ضاحكًا: "بالطبع أنا من سيسجل أكثر".



وأضاف: نحن نغضب عندما تنتهي المباراة دون تسجيل أهداف ، وهذا لا يحدث كثيرا ، فهدفنا هو الفوز بغض النظر من الذي أحرز الهدف ، مشيرا ، إلى أن توطيد العلاقة بين اللاعبين يبدأ من غرفة الملابس، والعلاقة التي تجمعك ببقية اللاعبين يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على الفريق في الملعب، ونحن تجمعنا علاقة رائعة، وهذا يساعدنا في المباريات والتدريبات، وتخلق مناخًا مميزًا.

