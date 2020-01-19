موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية اليوم، الأحد، صوب ملعب "أنفيلد"، عندما يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد، في قمة الجولة رقم 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السادسة والنصف مساءً، وتُنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 2 beIN Sports 4K ،beIN Sports HD 11 EN.



ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، علمًا بأن له جولة مؤجلة ضد وست هام يونايتد، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

