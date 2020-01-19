تصريحات خبيثة عن الجيش الليبي.. هل يسعى أردوغان لإفشال مؤتمر برلين؟

الكلمة الفصل للجيش الليبي.. مؤتمر صحفي للمشير لتوضيح ملابسات مؤتمر موسكو والمؤامرة.. رئيس وزراء إيطاليا في القاهرة.. أردوغان يدفع بمرتزقة على جميع المحاور.. وقوات حفتر تفصلها نصف ساعة عن قلب طرابلس