بادجي لـ صدى البلد: أعشق أبو تريكة.. وقرار التوقيع للأهلي لم يكن سهلا

نجحت إدارات النادي الأهلي الخميس الماضي في إتمام صفقة المهاجم السنغالي إليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة أربع سنوات ونص مع راتب ستصل قيمته إلى مليون دولار سنويًا.
وتواصل موقع "صدى البلد" مع السنغالي أليو بادجي عبر تطبيق "واتساب"، الذي كشف عن مراحل التفكير قبل التوقيع مع الأهلي والنجوم السابقين الذين يعرفهم في القلعة الحمراء.
وكشف بادجي عن مراحل ما قبل التوقيع قائلًا: "في الحقيقة قضيت وقتا طويلا في التفكير وكانت إدارة الأهلي مهتمة منذ فترة طويلة بي وكنت في حاجة لبعض الوقت للتفكير قبل قبول العرض".
وتابع: "أعرف قيمة النادي الأهلي جيداً وهو واحد من أفضل الأندية في إفريقيا لكني كنت في في حاجة إلى استشارة بعض المقربين مني في البداية، وأنا متأكد أني لن أندم على تلك الخطوة نهائيًا هي ليست إلا البداية للعودة إلى أوروبا مجددا عبر بوابة ناد كبير".
جانب من حديث بادجي مع محرر "صدى البلد" عبر "واتساب"
وعن اللاعبين السابقين بالأهلي الذي يعرفهم بادجي قال: "أنا لا أعرف سوى أبو تريكة من الجيل الماضي وكنت متابعا جيد له".
وعن خوف بعض من الجماهير من قلة أهدافه مع فريقه السابق قال: "أعتقد أنه ليس توقيتا جيدا لهذا السؤال أحتاج إلى اللعب في البداية، فقط كنت أعاني من قلة المشاركة بالنمسا ليس إلا".
وخاض بادجي تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، بعد وصوله لمقر النادي الأحمر رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.
ومن المنتظر أن يتم قيد بادجي في قائمة الأهلي المحلية بدلًا من المغربي وليد أزارو الذي استقر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر على رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب اليوم الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.