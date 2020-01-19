بادجي لـ صدى البلد: أعشق أبو تريكة.. وقرار التوقيع للأهلي لم يكن سهلا

نجحت إدارات النادي الأهلي الخميس الماضي في إتمام صفقة المهاجم السنغالي إليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة أربع سنوات ونص مع راتب ستصل قيمته إلى مليون دولار سنويًا.





وتواصل موقع "صدى البلد" مع السنغالي أليو بادجي عبر تطبيق "واتساب"، الذي كشف عن مراحل التفكير قبل التوقيع مع الأهلي والنجوم السابقين الذين يعرفهم في القلعة الحمراء.





وكشف بادجي عن مراحل ما قبل التوقيع قائلًا: "في الحقيقة قضيت وقتا طويلا في التفكير وكانت إدارة الأهلي مهتمة منذ فترة طويلة بي وكنت في حاجة لبعض الوقت للتفكير قبل قبول العرض".



