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رياضة

سر فشل انتقال وليد أزارو إلى الدوري السعودي

الأحد 19/يناير/2020 - 12:26 م
وليد أزارو
وليد أزارو
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محمد السعيد
كشفت صحيفة " الرياضية" السعودية، سر فشل انتقال المغربي وليد أزراو مهاجم فريق الاهلي، إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت الصحيفة الرياضية، أن إدارة الاتفاق توصلت إلى اتفاق مع وكيل وليد أزارو للانضمام إلى النادي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مقابل 500 ألف دولار، لكنها فوجئت لاحقا برفع مطالبه إلى مليون و200 ألف دولار، مما أدى إلى تعطل المفاوضات".

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الاتفاق تسعى حاليا للتخلص من لاعب الفريق السنغالي دوركار، لتوفير سيولة لتحمل تكلفة صفقة لاعب أجنبي جديد.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة الاتفاق لم تتقدم بعرض رسمي حتى الآن إلى إدارة النادي الأهلي، للحصول على خدمات وليد أزارو.

يذكر أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزارو من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام على استاد السلام في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.
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