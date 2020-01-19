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رياضة

تفاحة فاسدة .. فايلر يحاول التخلص من صالح جمعة.. وتصرف غير متوقع من عبد الحفيظ

الأحد 19/يناير/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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قسم الرياضة
جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه برحيل صالح جمعة لاعب الوسط عن القلعة الحمراء وعدم تواجده في التدريبات خلال الفترة المقبلة، وأكد فايلر لإدارة النادي أنه لا فائدة من محاولات تقويمه التي يتبعونها ولن يكون له مكان معه.

وعلم صدى البلد من مصادره، أن فايلر استجاب لضغوط مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وأبقى على اللاعب طوال الفترة الماضية، ولكنه لم يتغير شيئًا وتغيب عن التدريبات وأخفى عبدالحفيظ الأمر عن وسائل الإعلام، خاصة أن ملعب التتش مغطى، ولا يعرف أحد ما يدور داخله، وقال إن صالح جمعة لم يستثمر كل الفرص التي أتيحت له، وكان يؤدي التدريبات بدون جدية لدرجة أدهشت المدير الفني نفسه الذي كان يتابعه من بعيد.

وأضاف المصدر أن فايلر يرى صالح جمعة مثل التفاحة الفاسدة داخل الفريق فوجوده قد يتلف الآخرين؛ لذا لا بد من رحيله، وأوضح أنه رغم عقوبة خصم 50 ألف التي تم توقيعها عليه لغيابه عن التدريبات دون إذن، لكن هناك عقوبات جديدة تنتظره بسبب تصريحات منسوبة إليه هاجم فيها المدير الفني بضراوة.

وتابع أن صالح جمعة لا يعرف ماذا يريد حتى الآن فهو ليس لديه أي عروض للإعارة ويرغب في البقاء بالأهلي، ولكن السويسري فايلر لا يرغب في تواجده وهو لا يساعد نفسه، وشدد على أن هناك حالة من الاندهاش على موقف مدير الكرة من الأزمة فقبل 72 ساعة خرج يدافع عن اللاعب وسط رغبة واضحة من فايلر برحيله وربما لا يعلم عبدالحفيظ أن المدرب السويسري لديه من يترجم له كل ما يدور ، بجانب أن خروج تلك التصريحات بهذا الشكل تثير الشكوك حول دور شخص مقرب من الفريق فيها.

وقال إن فايلر حتى الآن مندهش من موقف مدير الكرة وما يفعله في هذا الشأن، فكلامه كان واضحًا أنه لا يريد هذا اللاعب معه، ودوره انتهى تمامًا وربما يكون عامل سلبي على استقرار الفريق .
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