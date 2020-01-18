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رياضة

حازم إمام: رحيل مروان محسن كان أولى من وليد أزارو.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 11:30 م
مروان محسن ووليد
مروان محسن ووليد أزارو
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حسن العمدة
علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، علي ازمة وليد أزارو مع رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، وادارة النادي فى الفترة الماضية.

وقال إمام، علي قناة أون سبورت ، ان المغربي وليد أزارو مهاجم جيد للغايه وسوف نتحدث عن الماضي، فوليد أزارو هو من كان ينقذ الاهلي.

وشدد إمام، على أنه كان من المفترض رحيل مروان محسن بدلا من المغربي ازارو، اضافه الي ان مروان محسن لم يسجل أهدافا فى آخر 3 سنوات له مع الاهلي.

وتابع: "لو هنتكلم في الفنيات لا تسمح برحيل أزارو عن النادي الاهلي، ولو على كثرة الاجانب المتواجدة داخل الفريق فيجب رحيل جيرالدو وليس أزارو.

واختتم: "لو نظرنا للسنوات الماضية فكان أولى رحيل مروان وليس أزارو، علي الرغم من نجاح مروان في المباريات السابقة بتسجيل الاهداف.
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