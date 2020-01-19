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رياضة

رحيل جيرالدو .. أزارو يرفض عرضا مغريا من الاتفاق السعودي

الأحد 19/يناير/2020 - 05:33 ص
وليد ازارو مهاجم
وليد ازارو مهاجم النادي الأهلي
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ريهام بكير
كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن تلقي وليد أزارو مهاجم الأهلي ، عرض مغري من نادي الإتفاق السعودي ، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح شوبير : أن أزارو رفض الرحيل في هذا التوقيت ، وفي حال تمسكه بالموقف سيخرج جيرالدو للإعارة ، بعد تعاقد القلعة الحمراء مع أليو بادجي.

وعلم صدى البلد أن المغربي وليد أزارو، يخطط للرحيل المجاني عن القلعة الحمراء والحصول على جميع مستحقاته عن المدة المتبقية له طبقًا لتعاقده.

يأتي ذلك رغم إعلان اللاعب لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ تقبله العقوبة التي تم إقرارها عليه بخصم 20 ألف جنيه من مستحقاته بسبب اعتراضه على المدير الفني رينيه فايلر بأسلوب غير لائق.

واستبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزارو من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام على استاد السلام في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.
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