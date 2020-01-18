نجم الاهلي السابق: أزارو مهاجم من طراز فريد وفايلر سبب المشكلة.. فيديو

علق علي ماهر نجم الاهلي السابق ، علي ازمة وليد أزارو مع رينيه فايلر،المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، وادارة النادي فى الفترة الماضية.



وقال ماهر ، علي قناة أون سبورت ، ان المغربي وليد أزارو اقترب من ان يكون هداف الاهلي عبر التاريخ ، وهو ايضا هداف الفريق فى العامين الماضيين.



وتابع ، ان وليد أزارو يمتلك إمكانيات كبيرة ومهاجم قوي ويمتلك سرعة غير متواجده فى المهاجم المتواجدين حاليا داخل جدران النادي الاهلي .



واختتم ، ان المشكلة التي حدثت مع وليد أزازو السبب فيها فايلر.