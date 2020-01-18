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رياضة

نجم الاهلي السابق: أزارو مهاجم من طراز فريد وفايلر سبب المشكلة.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 11:20 م
فايلر ووليد أزارو
فايلر ووليد أزارو
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حسن العمدة
علق علي ماهر نجم الاهلي السابق ، علي ازمة وليد أزارو مع رينيه فايلر،المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، وادارة النادي فى الفترة الماضية.

وقال ماهر ، علي قناة أون سبورت ، ان المغربي وليد أزارو اقترب من ان يكون هداف الاهلي عبر التاريخ ، وهو ايضا هداف الفريق فى العامين الماضيين.

وتابع ، ان وليد أزارو يمتلك إمكانيات كبيرة ومهاجم قوي ويمتلك سرعة غير متواجده فى المهاجم المتواجدين حاليا داخل جدران النادي الاهلي .

واختتم ، ان المشكلة التي حدثت مع وليد أزازو السبب فيها فايلر.
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