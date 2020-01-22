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أخبار العالم

مجلس الشيوخ يرفض إدراج أدلة جديدة في محاكمة ترامب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:52 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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رحيم يسري
صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برفض مقترح الديمقراطيين عرض وثائق جديدة خلال محاكمة الرئيس دونالد ترامب الرامية لعزله.

ورفض أعضاء المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون اقتراح الديمقراطيين بإدراج مستندات تتعلق بتعمد إدارة ترامب تعليق المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا وتخفيض الميزانية للضغط على كييف، وفقا لصحيفة "الجارديان".

ويُعد هذا المقترح هو الثالث الذي يقدمه الديمقراطيون خلال جلسة المحاكمة، حيث رفض الأعضاء أيضا استدعاء شاهد جديد في المحاكمة وهو  ميك مولفاني ، القائم بأعمال رئيس أركان البيت الأبيض.

كان فريق الدفاع عن ترامب أعلن استعداده المضي قدما في إجراءات محاكمة العزل.
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