السر الغامض.. السبب الحقيقي وراء غرق السفينة تيتانيك

108 سنوات مرت على غرق السفينة تيتانيك ومازالت الأسرار الغامضة عن غرقها في قاع المحيط الأطلنطي تحوم حول حطامها، فقد استطاع مجموعة من الباحثين أن يكشفوا عن سر جديد وغامض يعد هو الحقيقة وراء غرق السفينة.





توصل الباحثون إلى أن الفحم الذي كان يوجد داخل قبو رقم 6 كان مشتعلًا طوال الرحلة، وأدى ذلك إلى إضعاف هيكل السفينة مما سهل من عملية تحطمها عندما اصطدمت بالجبل الجليدي، بحسب ما نشرت روسيا اليوم.





وكان في وقت سابق قد لاحظ أحد الصحفيين المنضمين لفريق البحث عن بقايا السفينة والذي يدعى "سينان مولوني"، وجود علامات تشير لنشوب حريق في مخزن للوقود مكون من ثلاثة طوابق ويقع خلف غرفة سخان المياه بالسفينة.





الجدير بالذكر أن سفينة تيتانيك قد غرقت في المحيط الأطلنطي عام 1912 بعد اصطدامها في جبل جليدي، وتوفي بسبب هذا الحادث 1500 شخص، وقد اجريت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحقيقات موسعة بشأن الحادث وأشاروا في تحقيقاتهم إنها مؤامرة وقد تم تبديل السفينة بواحدة أخرى تشبهه إلى حد كبير وذلك للحصول على التأمين.