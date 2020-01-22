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منوعات

عريس وعروسة يلغيان حفل زفافهما بعد صدمتهما في والديهما

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
عام كامل قضاه العروسان في التحضيرات ليوم العمر حتى يخرج يوم زفافهما لا مثيل له، لكن بعد انقلبت فرحة العروسين وألغي الزفاف الذي كان من المقرر إقامته بعد عدة أسابيع، بسبب والد العريس ووالدة العروسة.

فقد هرب الوالدين معًا وأفشلوا كل مخططات العرس، ليضطر العروس والعريس  من ولاية غوجارات في الهند ، إلغاء حفل زفافهما ، الذي كان من المقرر عقده في الأسبوع الثاني من فبراير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

وأشارت التقارير الصحفية الهندية أن والد العريس وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 48 عامًا، اختفى مع والدة العروس ، وهي امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا ، في 10 يناير.

فقد كان كلا الوالدين يعرفان بعضهما البعض منذ  الطفولة وكانا أيضًا جيرانًا في منطقة كاتارغام، وتجمع بينهما قصة حب حتى فرقتهم الأيام وجمع بينهما زفاف الأبناء.

وبحسب ما ورد اختفى الأب في منطقة كترغام في سورات بينما شوهدت الأم آخر مرة وهي تغادر منزلها في نافساري بولاية غوجارات، لتكثف الشرطة جهودها في البحث عنهم.

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