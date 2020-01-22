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أخبار العالم

الشيوخ يحبط 7 محاولات للديمقراطيين في محاكمة ترامب.. وطلب استدعاء جون بولتون

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:57 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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رحيم يسري
حالة من السجال يشهدها مجلس الشيوخ الأمريكي في ظل محاولات بائسة من الديمقراطيين لتسجيل تعديلاتهم في ضوابط محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بينما يواصل الجمهوريون الرفض.

ففي تصويتهم على المقترح الخامس من قبل الديمقراطيين، رفض أعضاء مجلس الشيوخ طلب زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إدراج مستندات من البنتاجون بشأن ضغط  إدارة ترامب على أوكرانيا، كتعديل من قبل الديمقراطيين في ضوابط محاكمة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى عزله.

وتقدم شومر باقتراح تعديلا سادسا يتعلق بإصدار مذكرة استدعاء بحق روبرت بلير مساعد مايك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض،  ومايكل دافي المدير المساعد لمكتب الإدارة والميزانية لبرامج الأمن القومي، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.


ورفض 53 عضوا بالمجلس مقترح الديمقراطيين بينما صوت 47 لصالح الاقتراح.

واقترح شومر تعديل سابع في ضوابط المحاكمة بشأن تعديل قواعد الاعتماد على الأدلة بحيث لا تسمح لفريق دفاع ترامب باستخدام أدلة ومستندات خارج التي تم مناقشتها بمجلس النواب، وقوبل أيضا ذلك المقترح بالرفض من قبل الأغلبية الجمهورية.

ويناقش الأعضاء حاليا المقترح الثامن للديمقراطيين باستدعاء جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للإدلاء بإفادته في محاكمة ترامب.

ويُنظر إلى بولتون على أنه الشخص الأكثر أهمية الذي لم يسمع عنه في التحقيق في قضية ترامب بشأن الضغط على أوكرانيا، خاصة أن تقارير اعلامية اتهمته بالوقوف وراء تسريب مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني زيلينيسكي.

وتستمر جلسات الاستماع في المجلس لمدة 24 ساعة للاتهام وأخر مثلها للدفاع للسماح لكل طرف بتقديم حججه، خلال 6 أيام على حد أقصى، ثم ينتقل المجلس إلى 16 ساعة مخصصة لأسئلة هيئة المحلفين في المحاكمة.
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