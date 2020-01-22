الشيوخ الأمريكي يرفض طلب الديمقراطيين استدعاء بولتون للشهادة في قضية عزل ترامب

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بالأغلبية لصالح رفض طلب للديمقراطيين باستدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للشهادة في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب.





وشهد مجلس الشيوخ الأمريكي حالة من السجال في ظل محاولات يائسة من الديمقراطيين لتسجيل تعديلاتهم في ضوابط محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بينما يواصل الجمهوريون الرفض.





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ففي تصويتهم على المقترح الخامس من قبل الديمقراطيين، رفض أعضاء مجلس الشيوخ طلب زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إدراج مستندات من البنتاجون بشأن ضغط إدارة ترامب على أوكرانيا، كتعديل من قبل الديمقراطيين في ضوابط محاكمة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى عزله.





وتقدم شومر باقتراح تعديل سادس يتعلق بإصدار مذكرة استدعاء بحق روبرت بلير مساعد مايك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، ومايكل دافي المدير المساعد لمكتب الإدارة والميزانية لبرامج الأمن القومي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.





ورفض 53 عضوا بالمجلس مقترح الديمقراطيين بينما صوت 47 لصالح الاقتراح.





واقترح شومر تعديلًا سابعًا في ضوابط المحاكمة بشأن تعديل قواعد الاعتماد على الأدلة بحيث لا تسمح لفريق دفاع ترامب باستخدام أدلة ومستندات خارج التي تم مناقشتها بمجلس النواب، وقوبل أيضا ذلك المقترح بالرفض من قبل الأغلبية الجمهورية.