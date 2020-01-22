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رياضة

مانشستر يونايتد يسعى لتضميد جراحه أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:45 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره بيرنلي، اليوم، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة رقم 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة:

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة والربع مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، بتعليق يوسف سيف.

ترتيب مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:

يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

ويحتاج مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على بيرنلي، من أجل استعادة توازنه، بعدما تلقى هزيمة على يد ليفربول متصدر الدوري بنتيجة 2-0، بالمباراة التي جمعتهما على أنفيلد يوم الأحد الماضي.

ويلتقي اليوم أيضًا، ليستر سيتي مع وست هام يونايتد في التاسعة والنصف مساءً، وفي نفس التوقيت يستضيف وتوتنهام هوتسبير نظيره نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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