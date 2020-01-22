رأفت شميس: تفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء فى هذه الحالات.. فيديو

قال الدكتور رأفت شميس ، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن التصالح فى مخالفات البناء يتم حسب معايير محددة ووفقا للقانون.





وكشف الدكتور رأفت شميس ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، عن تفعيل قانون التصالح في حالات المخالفات والتراخيص حسب نوعها ، مكانها وطبيعتها.

ولفت شميس، إلى أن المعيار الأساسى لتطبيق قانون التصالح هو السلامة بحيث تكون المبانى سليمة إنشائيا وآمنة للسكن وتاريخ الإنشاء، موضحا أن نصوص القانون الخاصة بالأراضى الزراعية توضح أن آخر فرصة للتصالح تتعلق بما تم بناؤه قبل عام 2017 أما بالنسبة للمدن غير الزراعية فإن التصالح يتم وفقا للقانون الصادر في أبريل 2019 .





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