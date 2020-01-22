AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رأفت شميس: تفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء فى هذه الحالات.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:36 ص
لدكتور رأفت شبيس
لدكتور رأفت شبيس
Advertisements
شيرين عادل

قال الدكتور رأفت شميس ، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن التصالح فى مخالفات البناء يتم حسب معايير محددة ووفقا للقانون.


وكشف  الدكتور رأفت شميس ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، عن تفعيل  قانون التصالح  في حالات المخالفات والتراخيص حسب  نوعها ، مكانها  وطبيعتها.

 

ولفت شميس، إلى أن المعيار الأساسى لتطبيق قانون التصالح هو السلامة بحيث تكون المبانى سليمة إنشائيا وآمنة للسكن وتاريخ الإنشاء، موضحا أن نصوص القانون الخاصة  بالأراضى الزراعية توضح أن آخر فرصة للتصالح تتعلق بما تم بناؤه قبل عام 2017 أما بالنسبة للمدن غير الزراعية فإن التصالح يتم وفقا للقانون الصادر في أبريل 2019 .


برنامج "صباح البلد" تقدمه الإعلامية رشا مجدي، ويترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

 

كما يُقدّم البرنامج يوميًا أيضًا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. صباح البلد في كواليس العرض المسرحي "حفلة على الضيق"

صباح البلد يكشف غدا محاور تطوير المناطق الأثرية وذات الطابع التاريخى

صباح البلد في جولة داخل معرض ديارنا

صباح البلد يلتقي الفريق المصري المشارك في معرض فينيسيا الدولي للعمارة.. غدا

حقيقة إغلاق الواتس آب ومفاجآت السوشيال ميديا تتصدر فقرات «صباح البلد» .. غدا

تجربة رائعة في معرض آرت تاون.. في صباح البلد..غدا

ترشيحاتنا

#لا_لاستقاله_تركي_الشيخ يتصدر تويتر بعد خطابه لـ محمود الخطيب

ملخص أهداف مباراة أستون فيلا ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

22 يناير.. ماذا يقول لك تاريخ ميلادك

جريمة لا تصدق.. زبون يرفع مسدسه داخل مطعم ويحوله لـ بركة دماء.. فيديو

حدث ليلًا.. خالد النبوي مطلوب على جوجل.. وفيروس غامض في الصين.. وتركي آل الشيخ يرسل خطاباً مفاجئاً

وعود المرشح محمد أبو العينين لأهالي الجيزة تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 من الوكيل اليوم .. صور

القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة