قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريم مصطفى تبرز إطلالتها الساحرة في مهرجان الجونة عبر جلسة تصوير جديدة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
سعيد فراج

كشفت الفنانة ريم مصطفى، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث استعرضت من خلالها الإطلالة الأنيقة التي لفتت بها الأنظار خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم الخميس الماضى، ونشرت ريم الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام لتشارك جمهورها تفاصيل ظهورها اللافت على السجادة الحمراء.

ريم مصطفى

وظهرت ريم بفستان أزرق ثلجي مرصّع بالخرز والتطريزات البراقة مع تفاصيل من الشراريب اللامعة التي منحت الإطلالة حركة انسيابية مفعمة بالحيوية، في تصميم يجمع بين الفخامة والأنوثة الراقية. وتميز الفستان بقصته الضيقة التي أبرزت رشاقتها وأناقة قوامها، و لاقت جلسة التصوير تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، الذين أثنوا على إطلالتها ووصفوها بأنها واحدة من أجمل إطلالات مهرجان الجونة السينمائى هذا العام.

ريم مصطفى

أعمال ريم مصطفى 

وفي سياق آخر، تخوض ريم مصطفى سباق دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب"، الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة وإنتاج شركة أروما، حيث تقدم ريم من خلاله شخصية مختلفة ومفاجئة للجمهور، وقد بدأت ريم بالفعل التحضيرات الخاصة بالدور تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

مسلسل فن الحرب "فن الحرب" بطوبة يوسف الشريف، ريم مصطفى وعدد كبير من النجوم الذين يجرى التعاقد معهم حالياً، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. ويسجل العمل عودة  يوسف الشريف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب استمر أربع سنوات.

كما تستعد ريم مصطفى أيضاً لتصوير أحدث أفلامها السينمائية "حين يكتب الحب"، والذي يضم نخبة من نجوم السينما، بينهم معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إلى جانب أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.

ريم مصطفى
ريم مصطفى الفنانة ريم مصطفى مهرجان الجونة أعمال ريم مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بسوهاج

المتهم

فيديوهات خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على بلوجر جديدة

المتهمان

القبض على لصين سرقا حقيبة موظفة من أمام بنك ببورسعيد

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد