هاشتاج #لا_لاستقالة_تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج لا لاستقالة تركي آل الشيخ موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عقب مشاركة الآلاف من متابعي الكرة المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص من رواد تويتر مطالبين بعدم قبول الاستقالة.

وعبر المشاركون في الهاشتاج عن تمسكهم بتواجد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي وبناء المدينة الرياضية التي هي حلم كل أهلاوي.

جاء ذلك عقب البيان الصادر من معالي المستشار تركي الشيخ في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء والذي طالب خلاله مجلس إدارة النادي الأهلي بتحديد موقف الاستقالة من منصب رئيس شرف النادي وقت نشوب خلافات بين الطرفين ولم يتخذ فيها مجلس الأهلي قرار قبل أن يتصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار تركي الشيخ بعد ذلك .

كان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني قد أصدر بيانا على صفحته بـ فيس بوك بشأن موقف رئاسته الشرفية للنادي الأهلي.





وجاء نص البيان كالتالي :

تشرفت برئاسة النادي الشرفية إلا أن النادي لم يرد على استقالته منها.

وقال خطاب آل الشيخ: تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله.

وأضاف : تقدمت رسميًا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميًا حتى اللحظة بقبول الاستقالة.