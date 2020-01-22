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اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يلتقي برائدات مبادرات تمثيل المرأة في مجالس الإدارة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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علياء فوزي
التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار، بعدد من الكوادر النسائية المهتمة بملف تمثيل المرأة بمجالس الإدارة لتبادل الرؤى والخبرات الدولية لتفعيل قرارات الهيئة التي صدرت بهدف إعطاء المرأة فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإدارى عبرضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح الدكتور محمد عمران أن اللقاء يمثل إحدى حلقات التواصل ومد الجسور لتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والخاصة بضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي جاء إصدارها اتساقًا مع منهج الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

وأكد أهمية العمل الجماعي والتنسيق مع رائدات ومؤسسى مبادرات تمكين المراة والمناداة بتمثيلها في مجالس الإدارة من أجل إطلاق منصة إلكترونية تتضمن قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية بالشركات المٌلزمة بتطبيق قرارات الهيئة.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تسعى لتقديم يد العون والمساعدة للشركات في تحقيق فعالية وجود المرأة في مجالس الإدارة وتحسين الأداء المالي بها، من خلال إتاحة قاعدة بيانات للاختيار من بينها وبما يتناسب مع طبيعة عمل كل شركة واتجاهاتها، ووفقًا لما تراه قيادة الشركة من ملاءمة ومناسبة تواجد إحدى الكوادر النسائية الموصي بها من قبل لجنة الاختيار.

وقد حضر اللقاء الدكتورة غادة هويدي، عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مرصد المرأة في مجالس الإدارات، والأستاذة سالي عباس، مدير مساعد حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذة غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة بشركة القلعة، والأستاذة دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير جريدة أموال الغد، والأستاذة نهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة نستلة، والأستاذة مي عياد، عن مؤسسة فولبرايت، بجانب عدد من القيادات النسائية بالهيئة.

وقد أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود التي بذلتها مبادرة الجامعة الأمريكية في الانطلاق كخطوة أولى بإنشاء قاعدة البيانات للكفاءات النسائية لتيسير وتوسيع الفرصة أمام العديد من الكوادر النسائية للظهور والتواجد أمام الشركات للاختيار بينهم.

 وكشف عن توجه هيئة الرقابة المالية نحو تعزيز مبادرة الجامعة الأمريكية وتضافر الجهود معها، حتى يتم إتاحة أكبر عدد ممكن من السيدات المؤهلة للمناصب القيادية، وحرص الأذرع التدريبية بالهيئة على التعاون مع جهات التدريب المتخصصة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على تدريب وتأهيل السيدات من مختلف القطاعات الراغبة في تحسين قدراتها وإمكانياتها تمهيدا لترشيحهن للانضمام إلى قاعدة البيانات.

وفي هذا الإطار، أهاب رئيس هيئة الرقابة المالية بالشركات الكبرى وقيادتها الرشيدة أن تقوم بالتواصل مع جهات التدريب والتأهيل لخلق جيل جديد من السيدات الرائدات في مختلف المجالات، تمهيدا لتوسيع دائرة الاختيار أمام الشركات لتحقيق المنفعة العامة والنهوض بالقطاعات المختلفة. 
 
جدير بالذكر أن رئيس الهيئة سبق وأعلن قيام الرقابة المالية بإنشاء منصة إلكترونية تتضمن عددًا من الكوادر النسائية بعد التوافق عليهن من قبل لجنة مشكلة من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات في مصر، وضعا في الاعتبار أن اللجنة سيكون نصف أعضائها من النساء.
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