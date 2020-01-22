ضبط طن سلع غذائية وأسمدة زراعية وبويات فاسدة في البحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، من ضبط طن سلع غذائية أسمدة ومبيدات زراعية وبويات وأدوات تجميل وعطارة منتهية الصلاحية و١٠٠ كيلو أسماك مجهولة المصدر وضبط صاحبا مستودعى غاز لبيعهم ٣٢٢ إسطوانة غاز بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.





وشهدت محافظة البحيرة -بحسب بيان الأربعاء- عدة حملات تموينية بالدلنجات وكفر الدوار للرقابة على الأسواق ومستودعات الغاز للتصدي لتجار الكسب الغير مشروع بتوجيهات المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجاره الداخليه واشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالبحيرة وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي.









أسفرت الحملة بإدارة الدلنجات التموينية عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والبويات والأسمدة الزراعية وأدوات تجميل وعطارة منتهية الصلاحية منها 500 عبوة من السلع الغذائية عبارة عن حلاوة ومشروبات عصير مانجو وبرتقال وكمية من البويات تقدر بحوالي نصف طن متعددة الأنواع والأحجام بأحد محلات البويات وكميات من أدوات التجميل والعطارة والمبيدات الزراعية.





كما تمكنت الحملة من ضبط 100 كيلو من الأسماك بأحد الثلاجات بدون فواتير ومجهولة المصدر وتم عمل محضر لأحد الثلاجات لعدم وجود سجل حركة التداول بهآ آخر لأحد مكاتب الأدوية البيطرية لعدم الإعلان عن أسعار الأدوية البيطرية.





وفى كفر الدوار تمكنت الحملة من ضبط أصحاب مستودعات غاز لتصرفة في كمية قدرها ٣٢٢ اسطوانة غاز منزلية وتجارية في السوق السوداء.

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



