كوارث صحية.. اكتشف ماذا يُصيبك عند تناول القرفة يوميًا

القرفة تعد من البهارات المصنوعة من اللحاء الداخلي لشجرة القرفة، وهي تساعد على علاج مرض السكر والوقاية من مرض السرطان وأمراض القلب.

ووفقًا لموقع healthline، تناول القرفة بكميات كبيرة من الممكن أن يؤدي لكوارث صحية، وأهمها:

- تلف الكبد

القرفة العادية تحتوي على كميات عالية من الكومارين وقد أظهرت الدراسات أن تناول الكثير من الكومارين قد يزيد من خطر سمية الكبد وتلفه.





- زيادة خطر الإصابة بالسرطان

لقد وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكومارين قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان هذا ينطبق أيضًا على البشر.





-تقرحات الفم

بعض الناس لديهم حساسية من مركب في القرفة يسمى سينامالديهايد ، والذي يمكن أن يسبب تقرحات الفم يبدو أن هذا يؤثر في الغالب على الأشخاص الذين يستخدمون الكثير من زيت القرفة أو العلكة ، لأن هذه المنتجات تحتوي على المزيد من سينامالديهايد.





- انخفاض نسبة السكر في الدم

بينما يساعد تناول القرفة على خفض نسبة السكر في الدم ، فإن تناول الكثير منها قد يتسبب في انخفاضه بشكل كبير، خاصة إذا كنت تتناول دواءً لمرض السكري الأعراض الشائعة لانخفاض السكر في الدم هي التعب، والدوخة، والإغماء.