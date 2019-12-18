تقضي على الرؤوس السوداء.. تعرفي على فوائد القرفة

تعد القرفة من أقوى الأطعمة التى تفيد الجسم، وتمنحه العديد من الفيتامينات والمعادن التى تغذية.





ولكن القرفة لا تفيد الجسم فقط، ولكن تعطى البشرة العديد من الفوائد وتحميها من الجراثيم.





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد القرفة للبشرة وهى:-





- تساعد القرفة على تأخر علامات التقدم فى السن، وذلك عند إضافة إليها القليل من الزيت المفضل لديك وضعيه على البشرة بشكل يومى.

- تساعد القرفة بشكل كبير فى علاج الأكزيمات التى تظهر على البشرة بشكل مفاجئ.

- تحتوى القرفة على العديد من المركبات التى تساعد على التخلص وإزالة الرؤوس السوداء بشكل هائل