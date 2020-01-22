AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم : جار تصحيح امتحانات 2 ثانوي إلكترونيا.. والوزارة ستعلن النتيجة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:29 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات 2 ثانوي الإلكترونية تسير بانتظام في الكنترولات.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن مديريات التربية والتعليم بدأت فى تصحيح المواد التى امتحنها الطلاب حتى الآن، وأن التصحيح يتم وفق جدول مواعيد وضعته وزارة التربية والتعليم وأرسلته لجميع المديريات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن التصحيح الإلكتروني يتم من خلال دخول المعلم على منصة إلكترونية خاصة بالتصحيح، باستخدام كلمة السر الخاصة به والتي يحصل عليها من وزارة التربية والتعليم.


وقد تلقت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، توصي بعدم الإفصاح أو الإعلان عن النتائج الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي، إلا عن طريق الوزارة .

وقد تم التنبيه على المصححين بضرورة الاهتمام والتدقيق في بيانات ورصد الدرجات .

وكانت امتحانات الصف الثاني الثانوي قد انطلقت يوم 11 يناير 2020 ، و انتهت اليوم الاربعاء 22 يناير 2020.

و قد خصصت وزارة التربية والتعليم مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجرائها اليكترونيًا عبر التابلت ، بينما يجري تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارت التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخر أخبار امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 .. وموعد توزيع التابلت

لطلاب أولى ثانوي بالجيزة.. تسليم 60680 تابلت بالمدارس وعقد امتحانات يناير ورقيا

طلاب 2 ثانوي يؤدون أول امتحان إلكتروني في 2020.. تباين الآراء حول مستوى الأسئلة.. وزير التعليم يعلن دخول أكثر من 488 ألف طالب على منصة الاختبارات بنجاح.. ويؤكد : نجحنا اليوم بامتياز ..صور

مدير بنها التعليمية يتفقد الكنترول ويؤكد دقة تصحيح امتحانات الأول والثاني الثانوي

10 صور ترصد أجواء تصحيح امتحانات إعدادية القاهرة في الكنترولات

كل ما تريد معرفته عن كواليس التصحيح الإلكتروني لامتحانات 2 ثانوي

ترشيحاتنا

تداول صور امتحان جغرافيا 2 ثانوي.. والغشاشون يصرخون: حد يحل حاجة

شاهد.. آخر التطورات بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

تلقيح بالخطأ.. الآنسة فرح يثير الجدل على السوشيال ميديا

ظروف قهرية.. تعرف على سبب تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

عروس تلغي حفل الزفاف قبله بيوم وتفضح العريس

القاتل الصامت.. هشاشة العظام أسباب صادمة للإصابة وحيل لحمايتك وأكلة شعبية تعالجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد اخر تخفيض .. صور

بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 من الوكيل اليوم .. صور