التعليم : جار تصحيح امتحانات 2 ثانوي إلكترونيا.. والوزارة ستعلن النتيجة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات 2 ثانوي الإلكترونية تسير بانتظام في الكنترولات.





وقالت وزارة التربية والتعليم أن مديريات التربية والتعليم بدأت فى تصحيح المواد التى امتحنها الطلاب حتى الآن، وأن التصحيح يتم وفق جدول مواعيد وضعته وزارة التربية والتعليم وأرسلته لجميع المديريات التعليمية.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن التصحيح الإلكتروني يتم من خلال دخول المعلم على منصة إلكترونية خاصة بالتصحيح، باستخدام كلمة السر الخاصة به والتي يحصل عليها من وزارة التربية والتعليم.









وقد تلقت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، توصي بعدم الإفصاح أو الإعلان عن النتائج الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي، إلا عن طريق الوزارة .





وقد تم التنبيه على المصححين بضرورة الاهتمام والتدقيق في بيانات ورصد الدرجات .





وكانت امتحانات الصف الثاني الثانوي قد انطلقت يوم 11 يناير 2020 ، و انتهت اليوم الاربعاء 22 يناير 2020.



