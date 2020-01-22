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169 مسافرا بين السماء والأرض.. لحظات مرعبة داخل طائرة متجهة من بوخارست إلى لندن.. شاهد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:38 م
لحظات مرعبة على متن
لحظات مرعبة على متن طائرة
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصد لحظات مرعبة لركاب على متن طائرة.


وأظهر الفيديو لحظات مرعبة لطائرة على متنها 169 مسافرا امتلأت بالدخان لحظة إقلاعها من مطار بوخاريست في رومانيا إلى لندن.

وقام طاقم طائرة "بوينج 737-800" بطلب المساعدة وتوقفت الطائرة عن زيادة الارتفاع عن 5000 قدم، وبعد ما انحسر الدخان ألغيت حالة الطوارئ على الطائرة.


وعادت الطائرة إلى المطار بعد ساعة من التحليق للتخلص من الوقود.

يذكر أن  الأسبوع الماضى شهد عددا من أحداث متعلقة بالطيران، ما بين هبوط اضطراري، وسقوط طائرات راح ضحيتها عدد من الأشخاص في أنحاء متفرقة من العالم ومنها روسيا وكازاخستان.

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