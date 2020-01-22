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تعليم

لبحث التعاون المشترك.. وفد المركزي لبحوث الثروة السمكية يزور جامعة كفر الشيخ

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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محمود زيدان

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء وفدًا من المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة برئاسة الأستاذ الدكتور أميرة الحنفي مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية.

 وضم الوفد الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عبد المجيد وكيل المعمل والدكتور خالد أبو شادي، مدير المحطة الإقليمية لمنطقة شمال الدلتا بمركز البحوث الزراعية بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وبحث رئيس جامعة كفر الشيخ، أوجه التعاون بين المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية وجامعة كفر الشيخ ممثلة في كليتي علوم الثروة السمكية والمصايد والزراعة والذي يعد المعمل المعتمد من الاتحاد الأفريقي لبحوث استزراع وتغذية الأسماك في جمهورية مصر العربية.

 وقال رئيس الجامعة، إن محافظة كفر الشيخ تنتج أكثر من 45 % من إجمالي إنتاج الأسماك على مستوى الجمهورية وأيضا رغبة المعمل المركزي في التعاون مع الجامعة باعتبارها بيت خبرة إقليمي ودولي نظرا لما تملكه الجامعة من كوادر بشرية ومعامل معتمدة وتحت الاعتماد تقدم خدمات كبيرة لاستزراع وتربية الأسماك في محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.

وزار وفد المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، خلال جولة بجامعة كفر الشيخ، كليتي الزراعة وعلوم الثروة السمكية والمصايد للتعرف على المعامل والمراكز المعتمدة بكليات الجامعة .

وصرح الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون وإثراء البحث العلمي والتدريب الذي يختص بتنمية الثروة السمكية للارتقاء بالمستوى العلمي  للطلاب وإجراء البحوث الخدمية المختلفة التي تخدم قطاع الزراعة والاستزراع السمكي.

 وقال، كما تهدف البحوث لتنمية واستنباط أصناف وسلالات سمكية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الاستزراع السمكي والتصنيع والتي تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة.

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