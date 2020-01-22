حمل تطبيق المعهد الفلكي لمتابعة الظواهر.. عبر هذا الرابط

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إن المعهد أطلق تطبيقا يمكن من خلاله التعرف على المعهد وتفاصيل هذه الظواهر ومتابعتها إلى جانب التنبؤ بالزلازل وغيرها من الظواهر الطبيعية، مشيرًا إلى أنه بمجرد فتح التطبيق يظهر كل ما يتعلق بالتقويم الهجري.





وأضاف القاضي، أن الإعلان عن ظواهر فلكية هامة مثل خسوف القمر وكسوف الشمس ، وظروف الرؤية لهذه الظواهر داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى رؤية الهلال.













وأوضح إنه نتيجة هذا المجهود والدور التوعوي الذي يقوم به المعهد فقد ظهر مردود كبير وزيادة في الوعي المجتمعي خلال المناسبات الفلكية بالمعهد، ويمكن تحمل التطبيق عبر هذا الرابط:





https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_nriag_tico.NRIAG_Dalil





وأضاف الدكتور جاد القاضي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الاحتفالات والدعوات التي ينظمها المعهد يوجد إقبال كبير عليها فكانت آخر فعالياتها هي "خسوف القمر"، والتي شهدت زيارة أكثر من 1000 مواطن في مقر المعهد في حلوان، كما شهدت أماكن أخرى إقبالا كبيرا في أسوان وقنا وغيره، حيث إن وعي الجماهير يزيد كل يوم، بالإضافة إلى دور الإعلام في نشر الوعي لدى الجماهير والإعلان عن الظواهر التي يمكن رؤيتها خلال هذه الزيارات.





وأوضح الدكتور جاد القاضي، أنه عند حدوث ظواهر جديدة نقوم بدراستها بعناية وتحديث موقع المعهد بما وصلنا له، بالإضافة إلى أن المعهد أطلق تطبيقا يمكن من خلاله التعرف على المعهد وتفاصيل هذه الظواهر ومتابعتها إلى جانب التنبؤ بالزلازل وغيرها من الظواهر الطبيعية.





وتابع الدكتور جاد القاضي: "يوجد بالمعهد مركز تجميع بيانات المحطات الدائمة للنظام العالمي للاحداثيات ( GPS) لمراقبة تحركات القشرة الأرضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويضم المعهد مختبر لقياس الخواص المغناطيسية للصخور، وتضم القاعدة العلمية للمعهد حوالي 281 من أعضاء هيئة البحوث ومساعديهم ويعاونهم ما يربو على 356 من الأخصائيين العلميين والفنيين والإداريين والخدمات المعاونة".